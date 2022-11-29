أحمد بالهول: نفتخر بتضحيات أبطالنا البواسل

أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم: إن يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، تعزز في نفوسنا الفخر والاعتزاز بصفوة من أبناء الإمارات البواسل الذين سطروا بدمائهم وتضحياتهم في ميادين الشجاعة والشرف أعظم ملاحم البطولة والوفاء، حماية للوطن وتلبية للواجب الوطني والإنساني، مستلهمين من تضحياتهم العزيمة والقوة، لمواصلة مسيرة التنمية المستقبلية، وتعزيز مكانة دولتنا الغالية وريادتها العالمية.

وأشار معاليه في تصريح له بهذه المناسبة إلى أن وزارة التربية والتعليم أدرجت تضحيات شهداء الوطن الأبرار في المناهج التعليمية، إجلالاً لتلك الدماء الزكية في الذود عن حمى الوطن، وترسيخاً لقيم الولاء والفداء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، حتى تبقى تضحياتهم مصدر عزة وفخر لأبنائنا الطلبة، ونبراساً لقيم الوفاء والعطاء التي سيذكرها التاريخ بأحرف من نور على مر العصور.

وأضاف:«لقد بذل أبناء الإمارات الغالي والنفيس لحماية الوطن وإعلاء راياته، اقتداءً بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين الذين غرسوا في نفوسنا حب الوطن وقيم الفداء والعطاء بأغلى ما نملك، ونستذكر أبطالنا الأبرار الذين صنعوا المجد في ميادين الشرف، ونتحد معاً خلف قيادتنا لنرفع راية الوطن خفاقة بمشاعر العز والفخر».