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الإمارات

عبدالرحمن العويس: تضحيات شهداء الإمارات منارة للفداء والولاء للوطن

عبدالرحمن العويس: تضحيات شهداء الإمارات منارة للفداء والولاء للوطن
30 نوفمبر 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن تضحيات شهداء الإمارات خالدة في سجل البطولة والشرف وتمثل منارة تستلهم الأجيال القادمة منها معنى الفداء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة، وفي يوم الشهيد تقف الإمارات إجلالاً وإكباراً لهؤلاء الأبطال الذين لبّوا نداء الوطن للحفاظ على رفعة الدولة وحماية مكتسباتها ومنجزاتها.
وأشار معالي العويس إلى أن شعب الإمارات يلتف حول قيادته الحكيمة لمواصلة مسيرة الإنجاز والبناء، وصون تضحيات الشهداء وإيلائها ما يليق بها من تقدير ومكانة سامية، ورعاية أسر الشهداء، في تعبير خلّاق عن مشاعر الاعتزاز في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي تتجسد فيها مشاهد التلاحم الوطني، لتأكيد قوة الإرادة وصلابة العزيمة لدى أبناء الإمارات في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

عبدالرحمن العويس
الإمارات
يوم الشهيد
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