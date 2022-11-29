سلطان الجابر: يوم الشهيد علامة مضيئة في تاريخ الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن يوم الشهيد يذكرنا بصفحات خالدة في تاريخنا، ومناسبة جليلة نُعلِّم من خلالها أبناءنا وأحفادنا والأجيال القادمة أسمى معاني التضحية والإيثار التي قدمها أبطالنا في سبيل مجد ورفعة وطننا الغالي، حيث يمثل يوم الشهيد علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات يستذكر فيه شعب الإمارات ما قدمه أبناؤها الشهداء من تضحيات وبطولات وفاء لوطنهم وأمتهم، وليستلهم الشباب والأجيال القادمة من تضحياتهم دروس ومعاني العزة والكرامة والتفاني من أجل الوطن الغالي ورفعته. وأضاف معاليه في تصريح بهذه المناسبة: «يوم الشهيد هو مناسبة نقف فيها بكل فخر واعتزاز صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة في مسعاها الدائم لإحقاق العدالة ونشر قيم التسامح وبسط السلام، كما نشيد في هذا اليوم المجيد ببطولات رجال الإمارات البواسل، الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه فجادوا بأرواحهم الزكية وضحوا بالغالي والنفيس للذود عن الوطن وحماية مكتسباته، ولبوا نداء الواجب والمسؤولية الوطنية، ولا ننسى أسر الشهداء التي غرست في نفوس أبنائها الأبطال مبادئ الشهامة والنخوة وأعظم معاني الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن».