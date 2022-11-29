الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمر العلماء: 30 نوفمبر مناسبة وطنية لتخليد بطولات الشهداء وتضحياتهم

عمر العلماء: 30 نوفمبر مناسبة وطنية لتخليد بطولات الشهداء وتضحياتهم
30 نوفمبر 2022 02:27

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

 أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن تضحيات شهداء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن والدفاع عن عزته وكرامته وهم يؤدون واجبهم الوطني، ستبقى محفورة في ذاكرة مجتمع دولة الإمارات، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في الشجاعة والإقدام والعطاء في سبيل الوطن. وقال عمر سلطان العلماء، بمناسبة يوم الشهيد، إن الثلاثين من نوفمبر سيظل مصدر فخر واعتزاز بشهدائنا الأوفياء، ومناسبة وطنية لتخليد ذكراهم في نفوس أبنائنا، وفرصة لتجديد العهد لقيادتنا الرشيدة، والعمل من أجل مواصلة مسيرة التنمية والتطوير لترسيخ ريادة الدولة وصون مكتسباتها، وتعزيز مكانتها العالمية بين الأمم.

عمر العلماء
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
الشرطة تغلق شارعا مؤديا إلى سفارة أوكرانيا في مدريد
عربي ودولي
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في إسبانيا
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©