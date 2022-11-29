عمر العلماء: 30 نوفمبر مناسبة وطنية لتخليد بطولات الشهداء وتضحياتهم

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن تضحيات شهداء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن والدفاع عن عزته وكرامته وهم يؤدون واجبهم الوطني، ستبقى محفورة في ذاكرة مجتمع دولة الإمارات، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في الشجاعة والإقدام والعطاء في سبيل الوطن. وقال عمر سلطان العلماء، بمناسبة يوم الشهيد، إن الثلاثين من نوفمبر سيظل مصدر فخر واعتزاز بشهدائنا الأوفياء، ومناسبة وطنية لتخليد ذكراهم في نفوس أبنائنا، وفرصة لتجديد العهد لقيادتنا الرشيدة، والعمل من أجل مواصلة مسيرة التنمية والتطوير لترسيخ ريادة الدولة وصون مكتسباتها، وتعزيز مكانتها العالمية بين الأمم.