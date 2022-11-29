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عبدالله النعيمي: يوم الشهيد مناسبة نستذكر فيها تضحيات شهداء الوطن الأبرار

عبدالله النعيمي: يوم الشهيد مناسبة نستذكر فيها تضحيات شهداء الوطن الأبرار
30 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (وام) 

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أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن الإمارات بقيادتها وشعبها لن تنسى ما قدمه شهداء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم، وسطروا بدمائهم أروع المعاني في حب الوطن ونصرة المظلوم وإرساء دعائم الأمن والسلام. ودعا معاليه - في كلمته بمناسبة يوم الشهيد - الجميع لإحياء هذه المناسبة الوطنية والترحم على شهدائنا البواسل وتكثيف الدعاء، إجلالاً وتعظيماً لمواقفهم البطولية. وأضاف أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها قوة التلاحم الوطني والمجتمعي بيننا وبين أسر الشهداء وأبنائهم الذين نشاركهم الاعتزاز بتضحيات آبائهم وإخوانهم وأزواجهم الشهداء من أجل رفعة الوطن ونصرة المظلوم.. رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الله لنا دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها من كل سوء ومكروه.

عبدالله النعيمي
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