«الدراسات الاجتماعية».. ارتياح بين طلبة الثاني عشر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

ساد الارتياح بين طلبة الثاني عشر في إمارة أبوظبي، حيث أدى الطلبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2022/ 2023، معربين عن رضاهم بمستوى الامتحان، مع وجود أسئلة تراعي أو تقيس الفروق بين الطلبة، وجاء الامتحان في 25 سؤالاً، 20 سؤالاً رئيسياً و5 أسئلة «بونص»، وهو النظام الذي أقرته الوزارة بهدف إعطاء فرصة للطلاب للاستفادة منها في حال وجود صعوبة في أحد الأسئلة.

وأجمع الطلبة حمد الحوسني، وحمدان الكتبي، وزايد الحمودي، وأحمد الشحي، وراشد الزعابي، على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وشاملاً، وإن كانت بعض الصور ليست واضحة تماماً في الخرائط، واحتاجت وقتاً، بحسب حمدان الكتبي، وإجمالاً فإن الامتحان كان متوسط المستوى، ويستعد الطلبة في المسار المتقدم لأداء الامتحان في مادة الفيزياء الاثنين المقبل عقب الإجازة.

من جانبه، قال عبدالعزيز المازمي، مدير مدرسة خليفة بن زايد: «ضمن جهود مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وبهدف السعي لتقديم الدعم لأبنائنا الطلاب، تمت عمليات التجهيز والإعداد للامتحانات قبل مدة كافية، وذلك بإعلان الجداول الامتحانية وسياسة تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات»، أما على صعيد المدرسة فتم تشكيل لجنة للإشراف على الامتحانات وضمان سيرها بكل سلاسة ويسر، وانبثق عن اللجنة لجان فرعية منها: لجنة المراقبة للامتحانات، ولجنة الملاحظة على الامتحانات والحضور والغياب، ولجنة خاصة للدعم الفني والتقني، ولجنة امتحانية خاصة بأصحاب الهمم.

وأضاف: وقد تمت توعية الطلاب حول أهمية الاستعداد الجيد للامتحانات، وتجهيز أجهزة الحاسوب قبل الامتحان، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى المدرسة قبل الامتحان بوقت كاف، ونحن كإدارة مدرسة خليفة بن زايد نتمنى أن يحالف التوفيق والنجاح جميع أبنائنا الطلبة.