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علي الشامسي: سيرة الشهداء العطرة تضيء الطريق للأجيال

علي الشامسي: سيرة الشهداء العطرة تضيء الطريق للأجيال
30 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (وام)

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قال معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: إن تضحية شهداء الإمارات بدمائهم وأرواحهم ستظل حاضرة في أذهان وذاكرة كل إماراتي، كما أنها ستظل نوراً يضيء الطريق للأجيال المقبلة من أبناء الإمارات، ونموذجاً للتضحية والعطاء بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن واستقراره.
وأضاف معاليه: «شهداء الإمارات معين لا يجف للوطنية والعطاء والمجد، ووقود للتقدم والإبداع والابتكار، وسيرتهم العطرة ستظل تأخذ بأيدينا إلى الأمام وتمدنا بالشجاعة وتدفعنا للتلاحم خلف قيادتنا الحكيمة للوصول إلى الريادة عالمياً». وقال معاليه: «في هذه الذكرى العظيمة، نعاهد قيادتنا الحكيمة على أن نظل أوفياء، نلبي نداء الوطن في كل الأوقات والظروف، ونصونه في الأزمات والمحن، ونحميه بأرواحنا ودمائنا على الدوام، كما نعاهد الشهداء على أن نستلهم نهجهم في خدمة الوطن، وأن نسير على طريقهم، وأن نكمل مسيرة المجد والرقي والاستقرار التي ضحوا من أجلها». وتوجه معاليه بخالص التحية والتقدير إلى أسر الشهداء من الآباء والأمهات الذين غرسوا في أولادهم معاني الوطنية والإخلاص، وصبروا على فراقهم في شجاعة سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب.

علي الشامسي
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