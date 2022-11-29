الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مغير الخييلي: يوم الشهيد يعكس معاني التضحية وحب الوطن

مغير الخييلي: يوم الشهيد يعكس معاني التضحية وحب الوطن
30 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن يوم الشهيد يعد يوماً تاريخياً نستذكر فيه تضحيات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن، في سبيل نصرة الحق، وأن تبقى دولتنا آمنة ومستقرة، من أجل حماية منجزاته، وتاريخه، وحاضره ومستقبله.
 وأضاف معاليه في تصريح بالمناسبة إن هذه المناسبة السنوية من المناسبات المهمة والغالية علينا، لتفتخر الأجيال بجنودنا البواسل الذين دافعوا عن الحق في سبيل تعزيز قيم السلام والعدالة، ونعبّر فيها عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الذين ضحّوا بأرواحهم وبكل غالٍ ونفيس دفاعاً عن الوطن، ولتبقى راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه.
 وأكد معاليه أن هذه المناسبات الإنسانية والوطنية وغيرها، تعكس حرص القيادة الرشيدة على تكريم شهداء الوطن وتخليد ذكراهم، كما تعدّ حافزاً لكل من يعيش على هذه الأرض الطيّبة لتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على مكتسبات الاتحاد.

مغير الخييلي
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
دنيا
«لوحات وطنية» بجامعة الإمارات احتفاءً بـ«عيد الاتحاد»
اليوم 19:11
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
الشرطة تغلق شارعا مؤديا إلى سفارة أوكرانيا في مدريد
عربي ودولي
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في إسبانيا
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©