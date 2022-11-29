مغير الخييلي: يوم الشهيد يعكس معاني التضحية وحب الوطن

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن يوم الشهيد يعد يوماً تاريخياً نستذكر فيه تضحيات الشهداء الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن الوطن، في سبيل نصرة الحق، وأن تبقى دولتنا آمنة ومستقرة، من أجل حماية منجزاته، وتاريخه، وحاضره ومستقبله.

وأضاف معاليه في تصريح بالمناسبة إن هذه المناسبة السنوية من المناسبات المهمة والغالية علينا، لتفتخر الأجيال بجنودنا البواسل الذين دافعوا عن الحق في سبيل تعزيز قيم السلام والعدالة، ونعبّر فيها عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الذين ضحّوا بأرواحهم وبكل غالٍ ونفيس دفاعاً عن الوطن، ولتبقى راية الإمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه.

وأكد معاليه أن هذه المناسبات الإنسانية والوطنية وغيرها، تعكس حرص القيادة الرشيدة على تكريم شهداء الوطن وتخليد ذكراهم، كما تعدّ حافزاً لكل من يعيش على هذه الأرض الطيّبة لتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن، والحفاظ على مكتسبات الاتحاد.