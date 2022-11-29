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إعادة هيكلة الاختبارات سهّل الاستعداد لامتحانات الفصل الأول

إعادة هيكلة الاختبارات سهّل الاستعداد لامتحانات الفصل الأول
30 نوفمبر 2022 02:31

دينا جوني (دبي) 

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أدى طلبة الثاني عشر في اليوم الثالث من امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2022-2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. وقد اعتبر الطلبة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة أن أسئلة الامتحان جاءت سهلة، مستكملين بذلك أداءهم المستقر في الامتحان منذ انطلاقه يوم الجمعة الماضي، بعيداً عن أي مفاجآت غير سارة. 
وقد أكد عدد من مديري المدارس أمس، أن إعادة هيكلة الاختبارات التي طبقتها مؤسسة الإمارات للتعليم قد انعكست إيجاباً على الجانب النفسي للطلبة قبل انطلاق الامتحانات، وكذلك على درجة استعدادهم. ولفتوا إلى أن المؤسسة قد حددت مسبقاً المقررات الدراسية لكل مادة والتي يجدر بالطلبة مذاكرتها تحضيراً للامتحان من ضمن جميع الوحدات التي تم شرحها خلال الفصل الأول، مشيرين إلى أن المؤسسة حددت أيضاً في تعميمها للإدارات المدرسية، الصفحات التي على الطلبة التركيز فيها، أكثر من غيرها، مؤكدين أن إعادة الهيكلة لم تتم لطلبة الثاني عشر فقط وإنما للحلقة الأولى والثانية أيضاً.
ويستأنف طلبة الثاني عشر في مختلف المسارات العام والمتقدّم والنخبة والتطبيقي يوم الاثنين المقبل في الخامس من ديسمبر امتحانات الفصل الأول، بمادة الفيزياء، يليها اختبار مادة اللغة العربية في السادس من ديسمبر، ثم اللغة الإنجليزية في السابع منه، ومادة الرياضيات في الثامن من ديسمبر، وختاماً مادة الكيمياء أو الأحياء في التاسع من ديسمبر.

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