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عبدالله آل حامد: شهداؤنا رمز فخرنا وعزتنا ومجدنا

عبدالله آل حامد: شهداؤنا رمز فخرنا وعزتنا ومجدنا
30 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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 قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، بمناسبة يوم الشهيد: «يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية تفخر دولة الإمارات بتخليدها ليستذكر شعبها التضحيات التي قدمها أبناء الوطن ورجاله الأوفياء الذين سطروا أروع الأمثلة في الدفاع والذود عن حمى الوطن وثراه، ولتبقى تضحياتهم شعلة منيرة تلهمنا وتلهم الأجيال دروساً في الوفاء والتفاني من أجل حماية الوطن ورفعته وأمان شعبه». وأضاف آل حامد: «شهداؤنا هم رمز فخرنا وعزتنا ومجدنا، وهم من جسدوا بحق قيم الإخلاص والانتماء والوفاء للوطن. فمن شهدائنا الأبرار نستمد القوة والعزيمة والإصرار لمواصلة إعلاء مكانة دولتنا الأبية».
وأردف معاليه: «نتوجه إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بأسمى آيات الشكر والعرفان على اهتمام سموها البالغ بأمهات الشهداء اللواتي نتقدم لهن بكل معاني التقدير والاحترام، فقد أنجبن رجالاً مخلصين ضحوا بأغلى ما يملكون تلبيةً لنداء الواجب».

عبدالله آل حامد
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