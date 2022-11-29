طلاب عجمان: أسئلة «الدراسات الاجتماعية» سهلة وواضحة

سعيد أحمد (عجمان)

أكد عدد من طلبة الثاني عشر في مدارس عجمان، أن أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، جاءت سهلة وواضحة، ولم تكن صعبة، فقد استطاع معظم الطلاب الإجابة عن جميع الأسئلة في وقت قصير.

وقالوا: إن الامتحان جاء في متناول الطالب المتوسط، ومطابقاً للمناهج، لافتاً إلى أن الأسئلة والوقت كانا مناسبين، والأسئلة لا تحتاج إلى جهد أو تفكير، فقد استطاعوا الانتهاء من الاختبار وهم في حالة جيدة، دون ضغوط أو تأخير.

وقال الطالب زايد خليفة «مسار متقدم» بعجمان: إن الاختبار سهل وبسيط، ومطابق للنماذج التي تدرب عليها في الفصل الأول، ولم تواجهه أية مشاكل تقنية أثناء تأديته الامتحان.

وأكد أن الوقت كان كافياً للإجابة عن جميع الأسئلة المقررة، ولكن أسئلة «البونص» التي تم وضعها لمساعدة الطلاب في الحصول على درجات إضافية، تحتاج إلى تفكير بعض الشيء، لافتاً إلى أن مثل هذه الاختبارات تخفف من الضغط النفسي على الطالب وتساعده في تحقيق درجات عالية.