ماجد علي المنصوري: إعلاء كلمة الحق

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أنّه في يوم الشهيد وعيد الاتحاد، تتجلى كل سمات حُبّ الوطن والوحدة الإماراتية، وتنعكس قوة الترابط الأخوي الذي يجمع قيادتنا لتعزيز دولة الاتحاد، ونحتفي ببناء وطن بات يُشار له بالإعجاب في كل ميدان، ونفخر بشعبٍ رفع بعزيمته وإنجازاته علمه عالياً بين الأمم. وأكد معاليه أنّ تضحيات أبناء الإمارات تزيدهم عزيمة وإصراراً في إعلاء كلمة الحق، وهم أوسمة عز وفخر خلّدتهم ذاكرة الوطن والإنسانية جمعاء، وقد ساهموا بما قدّموه في تعزيز التلاحم والتماسك في المجتمع، وفي تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة. وأكد معاليه أنّ شعب الإمارات يعتزّ بإرثه ويفخر بتراثه وحاضره، ويُجدّد بهذه المناسبات الغالية على قلوبنا الولاء والإخلاص للوطن الغالي ولقيادته.