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سالم النعيمي: يوم الشهيد مناسبة جليلة نفخر فيها بأبنائنا المخلصين

سالم النعيمي: يوم الشهيد مناسبة جليلة نفخر فيها بأبنائنا المخلصين
30 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد) 

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 قال سالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد: «يوم الشهيد مناسبة وطنية جليلة نفخر فيها بأبنائنا المخلصين الذين مضوا لدرب الخلود دفاعاً عن أرض الوطن، ونتذكر في هذه المناسبة ما قدمه أبناء الإمارات البواسل من بطولات وتضحيات لنصرة الحق والقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، فهم فخر الوطن المخلصون، وتقف كل كلمات المدح والثناء عاجزة عن وصف ما قدموه من تضحيات عظيمة من أجل أن تبقى راية الإمارات عالية في كل مكان، وسيظل التاريخ دائماً يمجد ذكراهم ويخلدها، لتتعلم الأجيال الجديدة معاني التضحية وحب الوطن، وتحثهم على المضي قدماً بثبات في عملية البناء والنمو والازدهار لصناعة مستقبل أفضل لوطننا».

سالم النعيمي
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