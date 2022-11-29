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طلبة الفجيرة: اختبار «الدراسات الاجتماعية» دون صعوبات

طلبة الفجيرة: اختبار «الدراسات الاجتماعية» دون صعوبات
30 نوفمبر 2022 02:31

فهد بوهندي (الفجيرة) 

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أكد طلبة الصف الثاني عشر، بقسميه المتقدم والعام، في مدارس منطقة الفجيرة التعليمية، أن اختبار اليوم الثاني لمادة الدراسات الاجتماعية مناسب جداً وفي متناول اليد، كما أنهم لم يواجهوا صعوبات غير متوقعة، وأكدوا رضاهم عن الوقت المحدد ووصفوه بالمعقول.
ومن جهتها، قالت الطالبة نورة محمد من القسم العام: «الاختبار مجمله سهل والأسئلة جيدة، ولم نواجه أي غموض في الأسئلة، كما أن الوقت مناسب جداً، وأجبنا بشكل متزن».
وقالت الطالبة شيخة راشد: «الاختبار متوسط، والوقت العام للاختبار كافٍ، كما أن الوقت المحدد لكل سؤال مناسب جداً».
وقال الطالب حميد اليماحي: «لقد كان الاختبار مناسباً والأسئلة سهلة، وقد أجبت عن ورقة الأسئلة بشكل جيد، وأتوقع نتيجة مرضية، حيث كان الوقت كافياً».

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