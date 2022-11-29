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طلبة رأس الخيمة: امتحان «الدراسات الاجتماعية» في حدود قدرات الجميع

طلبة رأس الخيمة: امتحان «الدراسات الاجتماعية» في حدود قدرات الجميع
30 نوفمبر 2022 02:30

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

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أدى طلبة الصف الثاني عشر بمساريه المتقدم والعام أمس في مدارس رأس الخيمة، اختبار مادة «الدراسات الاجتماعية»، حيث عبر الطلبة عن ارتياحهم من محتوى الورقة الامتحانية التي جاءت بشكل سهل وسلس وتمكنوا من تقديم الإجابات المناسبة في وقت مناسب.
وقالت الطالبة عائشة الطنيجي في المسار المتقدم: إن اختبار «الدراسات الاجتماعية» بالأمس جاء سهلاً وفي متناول الجميع، حيث تمكنت من الإجابة عن الأسئلة كافة التي تضمنتها ورقة الاختبار في وقت مناسب، وكان الوقت المخصص للامتحان كافياً جداً حتى يتمكن الطالب من التفكير والإجابة والتدقيق أكثر من مرة على الإجابة.
وذكرت أن الاختبار احتوى على 5 فقرات، في كل فقرة هناك 5 أسئلة، حيث تمثلت في قراءة الطالب للفقرات والإجابة عن السؤال المطروح عنها، منها التي تعتمد على الاستنتاج وغيرها من الأسئلة المتنوعة التي جاءت في الورقة الامتحانية، مؤكدة أن «الدراسات الاجتماعية» جاءت في مستوى الطالب المتوسط، أما مادة «التربية الإسلامية» الذي كان أول اختبار لطلبة الثاني عشر فقد كان في مستوى الطالب الأعلى من المتوسط. 
وقالت الطالبة خولة علي في المسار العام: إن اختبار «الدراسات الاجتماعية» جاء جيداً في المجمل، حيث احتوت الورقة الامتحانية على فقرات تحدثت عن عدد من المواضيع التي تمت دراستها ضمن المنهج منها: الخرائط والمحميات البرية والبحرية وغيرها، مؤكدة أن أغلب الطالبات تمكن من الانتهاء التام من متطلبات تقديم الإجابة عن الأسئلة في وقت محدد، حيث كان الزمن المخصص بساعتين كافياً للانتهاء التام من هذا الامتحان.
وذكرت أن الارتياح الناتج من تأدية اختبار «الدراسات الاجتماعية» الذي جاء بصورة تتوافق مع قدرات الطالب المتوسط، سيكون دافعاً إلى بذل المزيد من الجهد والدراسة استعداداً لاستكمال بقية الاختبارات التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل، خاصة بعد الصعوبة التي واجهتها في اختبار مادة «التربية الإسلامية».

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