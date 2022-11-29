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محمد الهاملي: يوم الشهيد.. فخر واعتزاز

محمد الهاملي: يوم الشهيد.. فخر واعتزاز
30 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، بمناسبة حلول يوم الشهيد، أن يوم الشهيد هو يوم لتكريم شهداء الوطن وأسرهم، تكريم للرجال الذين صدقوا وأخلصوا لدولتهم وقادتهم فضحوا بأرواحهم، وقدموا للعالم من خلال شجاعتهم وتضحياتهم نموذجاً وقدوة للترابط بين القيادة والشعب لخدمة وحماية الوطن. وقال: «إن يوم الشهيد هو يوم فخر واعتزاز نستذكر فيه شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم لتبقى الإمارات شامخةً قوية تحت راية واحدة، ولينعم أبناؤها بالرفاه والعزة والكرامة». وأضاف الهاملي: «استذكار الشهداء من أبناء هذا الوطن يترافق سنوياً مع ذكرى اتحاد الإمارات التي تخضب علمها بحمرة دماء شهدائنا، ليبقى مرفوعاً عالياً شامخاً في كل المحافل الدولية، ولتبقى دولتنا منارة حضارية مشعة ليس في المنطقة فحسب بل في العالم بأسره، تعيش في أمان وسلام، وتضم على أرضها أكثر من 200 جنسية من شتى أنحاء العالم، وكل ذلك بفضل ما بذل من جهود وتضحيات حتى يبقى الوطن واحة أمان واستقرار وسلام وتسامح».

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