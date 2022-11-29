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جمال محمد الكعبي: شهداؤنا سطروا أروع قصص المجد والبطولة

جمال محمد الكعبي: شهداؤنا سطروا أروع قصص المجد والبطولة
30 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد) 

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 قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، إن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية نستذكر فيها التضحيات الخالدة التي بذلها أبناء الإمارات البواسل للذود عن حياض وطنهم، فقد سطر شهداؤنا أروع قصص المجد والبطولة، وتبوأوا بإقدامهم أعلى منازل الشرف، وجسدوا أسمى القيم الوطنية بأبهى صورها. تُخلد دولة الإمارات قيادة وشعباً في هذه المناسبة تضحيات أبنائها البررة لتبقى راسخة في وجدان الأجيال المتعاقبة لتسرد قصة مجد وإباء كان أبطالها رجال لم يتوانوا عن تقديم الغالي والنفيس فداءً للوطن.
وأضاف الكعبي: «ستبقى الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة، منارة للعزة والفخر لأبنائها والمقيمين على أرضها الطيبة، فقد تعلمنا من قادتنا حب الوطن والبذل من أجل رفعته، وأن الدفاع عنه شرف نحرص جميعاً على نيله. وفي هذه المناسبة، أتقدم بتحية إكبار وإجلال لشهدائنا الأبطال وأسرهم، مؤكدين أن تضحياتهم باقية في أذهاننا وراسخة في قلوبنا على الدوام».

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