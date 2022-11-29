علي بن حرمل: العزة والكرامة للوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن الاحتفاء بيوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة في قلوبنا، نستذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز قيم البذل والعطاء والتضحية والفداء، ونتأمل بقلوب مفعمة بحب الوطن والولاء والانتماء لقيادته الرشيدة تلك التضحيات العظيمة لشهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية في سبيل إعلاء راية الوطن، ودفاعاً عن كرامته وعزته، فشهداء الوطن الأبرار سطروا ملحمة خالدة في سجلات الفخر والعزة والكرامة ذوداً عن حياض الوطن وحماه، وإعلاءً لرايته خفاقة، وتحقيقاً للأمن والأمان، وإعلاءً لقيم الحق والاستقرار والسلام، ونجدة للمظلومين، ودرءاً للظلم والكراهية والعدوان. وأشار الدكتور بن حرمل إلى أن الوطن قيادة وحكومة وشعباً يحتفي بالشهداء وبتضحياتهم العظيمة عاماً بعد عام، مرسخاً منظومة من قيم الوفاء لهؤلاء الأبرار الذين ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، ورسموا للأجيال المقبلة منارات العزة والكرامة على درب الوطنية والفخر، وهو درب أرست دعائمه قيادتنا الرشيدة التي علمتنا جميعاً كيف نفتدي الوطن بأرواحنا، وما أجمله من فداء وما أجملها من تضحية نجدد فيها الامتنان والعرفان لشهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن على مر التاريخ.