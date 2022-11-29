طلاب الظفرة: «الدراسات الاجتماعية» في مستوى الطالب المتوسط

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعرب طلاب الصف الثاني عشر بقسميه العام والمتقدم، في منطقة الظفرة، عن سعادتهم بامتحان الدراسات الاجتماعية الذي جاء سهلاً وبسيطاً وفي مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أي صعوبات أو أسئلة غير مباشرة، كما خلت اللجان من أي شكاوى طلابية حول الامتحان، سواء على مستوى الأسئلة أو الوقت المحدد للإجابة.

وتؤكد لبنى نوبي، من مدرسة قطر الندى الثانوية بنات في مدينة زايد، أن الامتحان كان سهلاً وبسيطاً وفي مستوى الطالب المتوسط، ورغم وجود بعض الأسئلة التي احتوت على جزئيات تحتاج إلى تفكير وتركيز للوصول إلى الإجابة، إلا أن الامتحان في مجملة كان متوسطاً وأغلب الإجابات كانت موجودة في الامتحان ويمكن الوصول إليها بشيء من التركيز.

واعتبر خالد محمد، من المسار العام، أن الأسئلة كانت بسيطة وأسعدت الطلاب، وتمنى الطلاب أن تكون بقية الأسئلة في المستوى نفسه، موضحاً أنه كان متخوفاً من امتحان الدراسات كونه يحتوي على أسئلة وقطع غير مرتبطة بمنهج محدد، لذا حرص على حل عدد كبير من النماذج للتدريب على الامتحانات كافة وكيفية الحل، وكانت سعادته كبيرة عندما فوجئ بأن الامتحان سهل وبسيط وتمكن من حل جميع الأسئلة، بما فيها الأسئلة الإضافية، ويتوقع أن يحقق العلامة الكاملة في الامتحان.

وحرصت لجان الامتحانات في مدن منطقة الظفرة كافة على توفير كل التجهيزات والترتيبات التي تساهم في توفير أجواء تربوية مثالية للحل وتمكن الطالب من أداء الامتحان بعيداً عن أي ضغوط أو معوقات، وتساعده على استخراج المعلومات التي لدية بشكل متميز يساهم في قياس المستوى الحقيقي للطالب.