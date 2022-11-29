أمل العفيفي: يوم الشهيد احتفاء بتضحيات عظيمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليقة التربوية، أن الاحتفاء بيوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة في قلوبنا، فهو احتفاء بتضحيات عظيمة لشهداء الوطن الذين ذادوا عن حياتهم، وبذلوا أراوحهم الزكية ودماءهم الطاهرة في سبيل إعلاء راية الوطن خفاقة في الوراء، وقدموا الغالي والنفيس دفاعاً عن كرامة الوطن وعزته وأمنه واستقراره.

وأشارت إلى أن واجبنا كتربويين وأسر بل ومختلف المؤسسات التنشئة الاجتماعية، عظيم في هذا الصدد، بأن نعلم الأبناء من النشء والأجيال المقبلة كيف نحمي الوطن، وكيف نجود بأرواحنا في سبيل رفعته وأمنه وازدهاره، وكيف نقدم الدماء الزكية لنروي بها راية الوطن لتظل خفاقة على مر التاريخ.