طلاب أم القيوين: «الدراسات الاجتماعية» مرت بسلام

سعيد أحمد (أم القيوين)

أنهى طلبة الثاني عشر في مدارس أم القيوين، اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، بكل سهولة ويسر، حيث لم تواجههم أية مشاكل في الإجابة عن الأسئلة.

وأكد عدد من الطلبة، أن أسئلة المادة جاءت واضحة ومباشرة للطالب، ولم تكن صعبة في حلها، كما أنهم استطاعوا إنهاء الاختبار في وقت قصير، دون ضغوط أو ارتباك.

وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين: إن أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، جاءت بسيطة، ومن المتوقع أن يحقق عدد من الطلاب نتيجة كاملة في الامتحان، مشيراً إلى أن معظم الطلاب خرجوا قبل انتهاء الوقت المحدد.

ولفت إلى أنه يجب على الطلاب أثناء أدائهم الاختبار، قراءة السؤال بشكل صحيح والتأكد من الإجابة الصحيحة، حتى يضمنوا درجة كاملة، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان، يستعجل الطالب في الإجابة عن السؤال، عندما يرى الامتحان سهلاً وبسيطاً، لذا يجب التركيز قبل الإجابة.