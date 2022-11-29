سامي بن عدي: شهداء الوطن جسدوا أسمى قيم المروءة والشجاعة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سامي محمد بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن شهداء الوطن جسدوا ببسالتهم وتضحياتهم أسمى قيم المروءة والشجاعة، والتي غرستها فيهم تربية صادقة من أسر توارثت القيم النبيلة ورسخت مفاهيم البطولة والفداء والولاء والانتماء، مؤكداً أن دماء شهدائنا الزكية التي أريقت دفاعاً عن كرامة الوطن وعزته، أضاءت للأجيال المتعاقبة طريقها نحو المستقبل المشرق، وحفرت لأصحابها الأبطال مكانة راسخة في الذاكرة الإماراتية. وأوضح أن الاحتفاء بيوم الشهيد يعد تعبيراً صادقاً وترجمة حقيقية لتوجهات قيادتنا الرشيدة، وحرصها على استذكار شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم في سبيل عزة الوطن وحماية مقدراته، مؤكداً أن أبناء الشعب الإماراتي يستلهمون من بسالة شهدائنا وبطولاتهم وتضحياتهم روح الفداء والعطاء في سبيل رفعة الوطن وعزته وكرامته، وأن يبقوا على العهد في التضحية بكل غال ونفيس في سبيل رفع راية الإمارات عالية شامخة خفاقة، ورمزاً للمحبة والتسامح والتعاون والسلام.