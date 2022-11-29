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فارس محمد المزروعي: في يوم الشهيد نُجدّد العهد

فارس محمد المزروعي: في يوم الشهيد نُجدّد العهد
30 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد) 

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قال معالي فارس محمد المزروعي، المستشار بديوان الرئاسة: «إنه في يوم الشهيد نُجدّد عهد الولاء والانتماء والإخلاص للوطن، مُعبّرين عن فخرنا بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي رسّخ نهجه في محبّةَ الوطن والاعتزاز به في قلوب أبناء دولة الإمارات، وحفّزهم لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة دولتهم والتضحية في سبيل مجدها، حاملين راية الإمارات عاليةً في جميع ميادين العزّ والشرف ومختلف ساحات العمل الإنساني النبيل». 
وأضاف معاليه في تصريح بهذه المناسبة: «ستظل البطولات العظيمة التي سطّرها شهداء الوطن الأبرار خالدةً يرويها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، مُقتدين بما قدّمه هؤلاء الأبطال من تضحيات وشجاعة». وأكد معاليه أن هذه المناسبة الوطنيّة تعد فرصة لأبناء دولة الإمارات للإعراب عن تقديرهم الصادق وتثمينهم العميق لجهود القيادة الرشيدة لرعاية أسر وذوي شهداء الوطن المُتمثلة في برامج ومبادرات كريمة تلمّست احتياجاتهم، ومدّت لهم يد العون والمساعدة، تقديراً لما بذله الشهداء من تضحياتٍ جليلةٍ في ميادين الشرف وساحات البطولة والعطاء.. ندعو الله في هذا اليوم أنْ يرحم شهداء الإمارات الأبرار، وأن يُبارك في قيادتنا الرشيدة، ويحفظ أبناء قواتنا المسلحة ورجال أمننا البواسل، وينعم على شعبنا وبلدنا بالخير والاستقرار والرخاء.

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