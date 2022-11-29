لطيفة بنت زايد: بطولات شهدائنا ستبقى خالدة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت زايد بن سلطان آل نهيان، إن بطولات شهدائنا البواسل ستبقى خالدة في قلوبنا، فخورين بما قدموه للوطن، مستلهمين منهم أروع الدروس في الإخلاص والعمل الدؤوب والتضحية في سبيل تقدمه وازدهاره، وتجديد الولاء والانتماء لقيادته الرشيدة.

وتابعت سموها قائلة: «يوم الشهيد يجدد فينا كل عام روح البذل والعطاء والإنجاز، ويكرّس حب الوطن والتضحية من أجله.. ستبقى بطولات شهدائنا مسطرة في صفحات المجد والتاريخ.. رحم الله شهداء الوطن الذين وهبوا أرواحهم لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة فداءً لتراب الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره».

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت زايد أن أسمى أنواع الدفاع هي الشهادة في سبيل الأرض والدين ومن وصل لهذه الدرجة المباركة (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، وأعربت عن اعتزازها بتضحيات أبنائنا الشهداء، وأن ذكرى شهادتكم وسام على صدورنا ونعتز بها ونفتخر.

وقالت «نسير على خطاكم في سبيل حماية الوطن والحفاظ على علمه عالياً وأرضه آمنة سالمة، متطلعين إلى ما حققته جهود أصحاب السمو حكام الإمارات من تقدم وترابط يداً بيد لتكون دولتنا في مصاف أكبر دول العالم في مجالات السياسة والاقتصاد والعلم، ومساهمات مقدرة في الحفاظ على الأمن والسلم العالمي».