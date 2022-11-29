«قضاء أبوظبي» يدعو للتأكد من تحديث البيانات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت دائرة القضاء أبوظبي، أفراد المجتمع إلى التأكد من تحديث البيانات، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للدائرة وضمن أحد الممكنات التي تسهم في ضمان الوصول إلى قضاء عادل ناجز، إذ يجب التأكد من تحديث البيانات والتي تتضمن: رقم الهاتف، العنوان، البريد الإلكتروني، وجهة العمل، وغير ذلك)، المدونة في الهوية الإماراتية وسجلات الرخص التجارية والأملاك وعقود الإيجار إن وجدت وغير ذلك عن طريق الجهات المختصة.

ونوّهت دائرة القضاء أبوظبي، بأنه يجب التأكد من صحة البيانات لدى الجهات المختصة، فعند الحاجة إلى إعلان طرف بقضية أو أي إعلان قضائي آخر أو معاملات تتطلب نظام تبادل البيانات، لافتة إلى أنه يتم الاعتداد ببيانات الطرف المدونة لدى الجهات المختصة من خلال أنظمة تبادل البيانات).

وأشارت إلى أن بيانات التواصل عند وجود قضية ما أو ملف تنفيذ خاص بالشخص بدائرة القضاء أبوظبي، فإنه أثناء تداول الملف أو القضية يمكن استخدام خدمة طلب تحديث البيانات بنظام إدارة القضايا عبر الرابط الإلكتروني

www.adjd.gov.ae أو عن طريق التواصل مع الموظف المختص أثناء نظر القضية أو التواصل مع دائرة القضاء للمزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة أو التطبيق الذكي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي للدائرة وهي الفيس بوك وتويتر والانستجرام و«لينكد إن» والسناب شات كذلك عبر الرقم المجاني 600599799 أو عن طريق رقمة الواتس آب الخاص بالدائرة وهو +9716512222 أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة.