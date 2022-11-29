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موزة بنت مبارك: شهداء الوطن جسدوا أروع قيم التضحية

موزة بنت مبارك: شهداء الوطن جسدوا أروع قيم التضحية
30 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن شهداء الوطن الأبرار جسدوا أروع قيم التضحية والفداء، وقدموا أرواحهم ودماءهم الزكية فداءً للوطن ورفعته بين الأمم، وترجموا بعطائهم الوطني أسمى المعاني التي ستظل حاضرة في نفوسنا كافة، نرويها بفخر للأجيال، ونقص عليهم ملاحم البطولة والفداء للشهداء الأبرار الذين جعلوا الوطن بين مقل العيون، وأضفوا عليه محبةً وولاءً وانتماءً وقدموه على أرواحهم، وافتدوه بها رافعين رؤوسهم إلى عنان السماء في إباء وشمم وشجاعة مطلقة، وهم يدافعون عن عرينه، ويذودون عن حياضه دعماً للحق والاستقرار والنماء. وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان إن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة يحفل ببطولات خالدة لشهداء الوطن الأبرار في سجله الناصع، وديوان الشرف والعزة والكرامة الذي سطر تضحيات الشهداء وجعل منها منارات للفخر والعزة، ورمزاً للوطنية والإيثار والتضحية والفداء، وفي يوم الشهيد يتجدد الفخر ببطولات أبناء الوطن، ونرفع الهامات عالية فخورين بالسجل الناصع للشهداء الأبرار الذين ترجموا بعطائهم نموذجاً فريداً في الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ورسموا على جبين الوطن ملاحم النصر، ورفعوا شارة الفخر على جبينه، هذه التضحيات العظيمة للشهداء الأبرار ستظل خالدةً على مر العصور، وسيظل شهداؤنا الأبرار عنواناً للوطنية والدفاع عن الواجب، وحماية ترابنا، وإعلاء رايتنا، والحفاظ على مكتسباتنا الحضارية ومنجزاتنا الوطنية، رحم الله شهداء الوطن الأبرار وأسكنهم فسيح جناته.

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