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تكريم عربي أنقذ طفلين من الغرق في رأس الخيمة

قائد شرطة رأس الخيمة يكرم عربياً أنقذ طفلين من الغرق (من المصدر)
30 نوفمبر 2022 02:31

رأس الخيمة (الاتحاد)

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كرم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة هشام بنلحاج تقديراً لدوره البطولي في إنقاذ شقيقين عربيين «13 و14» عاماً من الغرق المحتم في أحد شواطئ الإمارة.
وثمن قائد عام شرطة رأس الخيمة هذا العمل الذي قام به المقيم العربي الذي يجسد صورة سامية من صور الإنسانية والشجاعة، معرباً عن اعتزازه بمثل هذه المواقف المشرفة التي تبث روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع.
وأكد اللواء النعيمي أن هذا التكريم يعكس حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تكريم وتشجيع الجمهور للسير على هذا النهج والإسهام في مد يد العون والمساعدة لمحتاجيها والتعاون مع الجهات الشرطية والأمنية في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات المحمودة تعزز جسور التواصل والتعاون بين الجمهور من جهة والمؤسسات والجهات الرسمية من جهة أخرى.

رأس الخيمة
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شرطة رأس الخيمة
علي عبد الله بن علوان النعيمي
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