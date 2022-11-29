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خولة السويدي: بطولات الشهداء الأبرار منارة تضيء طريق الأجيال

خولة السويدي: بطولات الشهداء الأبرار منارة تضيء طريق الأجيال
30 نوفمبر 2022 02:25

أبوظبي (وام)

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 قالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة: «إن يوم الشهيد مناسبة جليلة تعكس معاني التضحية والفداء وحب الوطن، وإن بطولات الشهداء الأبرار ستبقى منارة تضيء طريق الأجيال، ونقدم تحية الإجلال والتقدير لأرواحهم الزكية ولوطننا الغالي وقيادته الحكيمة التي تقدم لأبنائها القدوة في العطاء وحب الوطن والدفاع عنه».
وأضافت سموها - في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «إن هذه المناسبة العظيمة إحدى العناوين الوطنية المهمة التي نفتخر بها في تاريخ دولة الإمارات عرفاناً لما قدمه الشهداء ليبقى الوطن عزيزاً شامخاً، حيث يتجسد فيها وحدة المجتمع الإماراتي وقوته وتلاحم أبنائه والتفافهم خلف قيادته الحكيمة واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس بحب وإخلاص لحماية الوطن وصون إنجازاته ومكتسباته من دون تردد».

خولة السويدي
الإمارات
يوم الشهيد
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