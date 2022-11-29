نورة الكعبي: يوم الشهيد مناسبة مشرقة في مسيرتنا الوطنية

أبوظبي (وام)

قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: إن يوم الشهيد سيظل مناسبة مشرقة في مسيرتنا الوطنية نستذكر فيها أروع التضحيات لأبطال بذلوا أرواحهم فداءً لوطنهم وأمتهم، ويستلهم منها الأبناء والأجيال القادمة قيم البذل والعطاء والفداء من أجل الوطن، لنسير معاً على نهج الآباء والأجداد الذين على مآثرهم بنينا مسيرتنا الحضارية.

وأضافت معاليها قائلة: إن هذا اليوم ليس يوماً نستذكر فيه فقط أرواحاً بذلت حتى تبقى راية البلاد خفّاقة عالية، بل هو يوم لنجدد ولاءنا لقيادتنا، ونتعهد بأن نعمل من أجل رفعة الدولة وحماية مكتسباته، وعلى درب مستقبل مشرق يسوده الأمل والعزم.