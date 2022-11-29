ميثاء الشامسي: يوم الشهيد رمز للتضحية والفداء وللوطنية

أبوظبي (وام)

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة: «كل عام في الثلاثين من نوفمبر يأتي يوم الشهيد الذي يعد رمزاً للتضحية والفداء وللوطنية الحقة بكل دلالاتها، فيه ترتفع رايات النصر خفاقة، فالوطن هو المقدس الذي يحميه أبناؤه». وأضافت في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد: «رحل شهداؤنا عن الحياه وقلوبهم مفعمة بحب الوطن، ضحوا بأرواحهم من أجله وفي سبيله، فكيف لا نستذكرهم، فهم دائماً في قلوبنا ندعو لهم ونعتز ببطولاتهم التي رفعت اسم الإمارات عالياً. يأتي الرمز الذي يعبر عن الحب الممتد والذكرى الطيبة لأرواحهم النقية ولذويهم الذين حملوا لواء الشرف، فهم من عملوا وربوا رجالاً لا يرضون إلا بالنصر لوطنهم، إنهم أحياء عند ربهم في جنات الخلد».

وشددت على أنهم هم مجدنا وفخرنا لأن قيادتنا الرشيدة، ضربت أروع الأمثلة في تلاحمها مع أبناء الوطن، وفي حرصها على تقدير من عمل من أجله وصان حماه. فأطلقت هذا اليوم لتكريمهم، ووجهت ببذل كل ما يلزم من أجل توفير الحياه الكريمة لأبنائهم وأسرهم.