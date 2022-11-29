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حصة بوحميد: يوم الشهيد مناسبة استثنائية

حصة بوحميد: يوم الشهيد مناسبة استثنائية
30 نوفمبر 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

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أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن مناسبة «يوم الشهيد» التي تصادف 30 نوفمبر من كل عام، تبقى راسخة في أذهان أبناء الوطن - كباراً وصغاراً - تقديراً وعرفاناً بما قدّمه أبناء الإمارات من تضحيات وبطولات في ساحات الشرف والعز، سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، وهي مناسبة استثنائية نُجدّد فيها ولاءنا للقيادة، وانتماءنا للوطن، ومسؤولينا تجاه أجيال المستقبل.
وقالت معالي حصة بوحميد: إن الإمارات تحتفي بهذا اليوم، لترسم صورة مشرقة لوطن لا ينسى أبناءه المخلصين، فكل شهيد هو ملحمة وطنية خالدة، وقصة معبرة وزاخرة بالبطولة والقدوة التي ستظل نبراساً يضيء دروب أبنائنا وبناتنا في حب الوطن وعزّته، مقدّرة معاليها مكانة ذوي الشهداء وأسرهم وأبنائهم في المجتمع، وفي قلب اهتمام قيادة الدولة التي تُبقي أبناء الوطن ضمن أولوياتها دائماً.

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