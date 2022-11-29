سارة الأميري: يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء

أبوظبي (وام)

قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: إن يوم الشهيد ذكرى تعكس أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحيات للوطن، ففيه نستذكر تضحيات أبناء الوطن المخلصين، أبطالها ورمز عزتها وفخرها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة الوطن ودفاعاً عن أمنه واستقراره. وأكدت معاليها أن الوطن لن ينسى تضحيات أبنائه الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في سبيل خدمة الوطن لتبقى رايته خفاقة عالية، وستظل حكايتهم تُروى وتتوارث بين الأجيال، مستذكرين بطولاتهم ومسطرين أسماءهم بحروف من نور في صفحات المجد.

وتوجهت معاليها بتحية إجلال وفخر واعتزاز لأسر الشهداء، الذين يمثلون نماذج وقصصاً ملهمة لصور التلاحم المجتمعي في عقول ووجدان أبناء الإمارات.