الأربعاء 30 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سارة الأميري: يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء

سارة الأميري: يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء
30 نوفمبر 2022 02:28

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
أحمد بن سعيد يتسلم كأس «عربية» أندية السيدات للسلة

قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: إن يوم الشهيد ذكرى تعكس أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحيات للوطن، ففيه نستذكر تضحيات أبناء الوطن المخلصين، أبطالها ورمز عزتها وفخرها الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة الوطن ودفاعاً عن أمنه واستقراره. وأكدت معاليها أن الوطن لن ينسى تضحيات أبنائه الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في سبيل خدمة الوطن لتبقى رايته خفاقة عالية، وستظل حكايتهم تُروى وتتوارث بين الأجيال، مستذكرين بطولاتهم ومسطرين أسماءهم بحروف من نور في صفحات المجد.
وتوجهت معاليها بتحية إجلال وفخر واعتزاز لأسر الشهداء، الذين يمثلون نماذج وقصصاً ملهمة لصور التلاحم المجتمعي في عقول ووجدان أبناء الإمارات.

سارة الأميري
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
احتفالات عيد الاتحاد
ثقافة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعيد الاتحاد
اليوم 19:01
سميحة ايوب وروجينا في كواليس التصوير
دنيا
سميحة أيوب.. 3 «جدات»
اليوم 18:58
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
الرياضي
منتخب الجولف يدشن مشواره العربي بمواجهة السعودية والبحرين
اليوم 18:53
الشرطة تغلق شارعا مؤديا إلى سفارة أوكرانيا في مدريد
عربي ودولي
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في إسبانيا
اليوم 18:52
ثوران أكبر بركان نشط في العالم
عربي ودولي
هاواي: بعد ثوران أكبر بركان في العالم.. عاصفة ثلجية
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©