تعاون بين «التنمية الأسرية» في الشارقة والمحكمة الشرعية

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من إدارة التنمية الأسرية وفروعها برئاسة موضي الشامسي رئيس إدارة التنمية الأسرية وفروعها إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، محكمة الشارقة الشرعية، وذلك بهدف توطيد العلاقات بين الجهتين والتعرف على الخدمات المقدمة للأسرة والتعاون في مجال تقديم الخدمات.

والتقى الوفد الزائر بالمستشار سعيد عبد الله مسعود الكلباني رئيس محكمة الشارقة الشرعية رئيس محكمة الأسرة، والقاضي مدثر محمد العوض الإمام، والدكتورة رضية حسن يعقوب الرئيسي رئيس مركز الإصلاح والتوجيه الأسري، وغريسة حسن علي جابر إداري خدمات إدارية بالمحكمة.

وقالت موضي الشامسي: اطلع وفد إدارة التنمية الأسرية وفروعها على الخدمات التي تقدمها محكمة الشارقة الشرعية للأسرة، ودورها الهام في التوجيه الأسري، ودورها في محاولة الإصلاح بين الزوجين بدلاً من الوصول إلى قرار الطلاق، بجانب دورها الذي بات من أهم أعمدة الأشخاص بالاعتماد عليها في الحصول على الحقوق.

وأشارت رئيس إدارة التنمية الأسرية وفروعها بالشارقة إلى اطلاع الوفد على حرص المحكمة على المتابعة الحثيثة للدعاوى تسهيلاً على المتعاملين وإجراءات سير الأعمال، وما تتولاه بالأخذ بأيدي الطرفين وصولاً إلى تحقيق اتفاق أسري بالتراضي مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية إلى جانب تقديم شرح متكامل حول جهود المتخصصين في كافة الإدارات في حل كافة الخلافات الأسرية بكافة صورها وأشكالها وحل القضايا المتعلقة بالأسرة. واتفق الطرفان بضرورة التعاون في مجال تأهيل المختصين في المحاكم في مجال الإرشاد الأسري، من خلال تقديم برامج تخصصية للموظفين في المحكمة والتعاون مع المحكمة في الحالات والإصلاح، من خلال الكادر المختص في إدارة التنمية الأسرية وفروعها على مستوى إمارة الشارقة.