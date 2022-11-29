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ناعمة المنصوري: نحيي أسر الشهداء وذويهم

ناعمة المنصوري: نحيي أسر الشهداء وذويهم
30 نوفمبر 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة يوم الشهيد: «في يوم الشهيد نحتفي ببطولات ومآثر شهداء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن والذود عن ثراه الغالي ليسطروا ببسالتهم وشجاعتهم أروع نماذج التضحية والإيثار، لتبقى راية الإمارات خفاقة شامخة». وأضافت قائلة: «إن ذكرى شهداء الوطن ستبقى رمزاً تنهل منه أجيال الإمارات أسمى قيم الوفاء والتضحية والولاء والانتماء للوطن والقيادة، فتحيةٌ إجلال واحترام لأرواح شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الزكية في ساحات العزة والكرامة إعلاءً لراية الوطن ودفاعاً عن الحق.. كما نحيي أسر الشهداء وذويهم وأبنائهم وبناتهم وأمهاتهم ونشاركهم الفخر والاعتزاز بسيرتهم وتضحياتهم التي تضيء للأجيال دروب العزة والمجد.. سائلين الله جل شأنه أن يسكن شهداء الوطن الأبرار فسيح جناته».

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