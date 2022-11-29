أمل الجابري: يوم الشهيد يجدد روح البذل والعطاء والإنجاز

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل ناصر الجابري مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، أن بطولات شهدائنا البواسل ستبقى خالدة في قلوبنا، فخورين بما قدموه للوطن، مستلهمين منهم أروع الدروس في الإخلاص والعمل الدؤوب والتضحية في سبيل تقدمه وازدهاره، وتجديد الولاء والانتماء لقيادته الرشيدة.

وقالت بالمناسبة:«يوم الشهيد يجدد فينا كل عام روح البذل والعطاء والإنجاز، ويكرّس حب الوطن والتضحية من أجله.. ستبقى بطولات شهدائنا مسطرة في صفحات المجد والتاريخ.. رحم الله شهداء الوطن الذين وهبوا أرواحهم لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة فداءً لتراب الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره».