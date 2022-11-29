«مدني أبوظبي» تحتفل بعيد الاتحاد الـ51

جانب من احتفال هيئة أبوظبي للدفاع المدني بعيد الاتحاد
29 نوفمبر 2022 23:59
أبوظبي (وام) احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة، في مقرها بمدينة بني ياس.وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات بعد عزف النشيد الوطني منها، أوبريت عيد الاتحاد بمشاركة الأطفال من أكاديمية المعمورة، والفقرة الشعرية، إلى جانب عرض لفقرة اليولة.
وثمنت «الهيئة» إنجازات المسيرة الاتحادية، مؤكدة أن الثاني من ديسمبر من عام 1971 يوم مهم في الدولة، أشرقت فيه شمس الاتحاد بخيرها على الإمارات والمنطقة بأسرها لتحقق الإنجازات العديدة في مسيرة الخير والعطاء والتطور، فقد حقق مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الأحلام في وطن الخير والعطاء، انطلاقاً من إيمانه بأهمية اتحاد الإمارات حتى أصبح نموذجاً يُحتذى به في التقدّم والتطوّر.
وقالت «الهيئة»: إن عيد الاتحاد يشكل خطوةً إيجابيّةً على طريق الوحدة والتعاون على أسس راسخة من المرتكزات الحضارية والقيّم، أساسها الثقة بالنفس والحكمة والشجاعة والعزم والتصميم، حتى وصلت الإمارات إلى مكانة مرموقة وريادية متميزة على المستوى الدولي.