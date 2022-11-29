مطر الطاير: يوم الشهيد.. يوم الولاء والإكبار

دبي (الاتحاد)

أكد معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن يوم الشهيد الذي يصادف 30 من نوفمبر من كل عام، هو يوم عزيز على قلوب الجميع، فهو يوم الولاء والإكبار لتضحيات شهداء الوطن وبواسله، وهو مبعث الفخر لرجال ضحوا بحياتهم ووهبوها فداءً لوطنهم.

وقال الطاير: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قدمت للعالم نموذجاً مشرفاً في بذل الغالي والنفيس، نصرة للحق، ورداً للحقوق والمظالم لأهلها.

وذكر أن الإمارات الغالية لن تتوانى في تكريم رجالها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم.. رحم الله أبناء الوطن ورجاله البواسل في يوم العرفان بتضحياتهم.