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مقصود كروز: شهداء الإمارات بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن

مقصود كروز: شهداء الإمارات بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن
30 نوفمبر 2022 02:24

أبوظبي (وام)

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أكد مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة نعبر فيها عن امتنانا لتضحيات شهداء الوطن والواجب.
وقال: «نقفُ اليوم بكل الفخر والاعتزاز احتفاءً بشهداء الإمارات الأبرار الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم والذود عن مجتمعهم وحماية الكرامة الإنسانية». وأضاف أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالصة نعبر فيها جميعاً عن امتنانا لتضحيات شهداء الوطن والواجب الخالدة أسماؤهم في السجلات الذهبية للعزة والكرامة.
وتابع: «نحيي في هذا اليوم أمهات وأسر الشهداء تحية إجلال وإكبار، ونسأل المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن وأن يغمدهم بواسع مغفرته، ويجزي ذويهم خيراً».

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