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مسلم بن حم: تضحيات شهدائنا تجسيد حي ووفاء كبير

مسلم بن حم: تضحيات شهدائنا تجسيد حي ووفاء كبير
30 نوفمبر 2022 02:24

العين (الاتحاد)

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قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي: إن تضحيات شهدائنا الأبرار إنما هي تجسيد حي ووفاء كبير لمبادئ ثابتة وراسخة أسسها فينا المغفور له الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فلقد نشأنا جميعاً في مدرسته القيادية التي تعلمنا فيها مبادئ الوطنية، كما أن هذه القيم هي قيم ومبادئ رفيعة وسامية تهدف إلى المشاركة في كل عمل يؤدي إلى الحفاظ على صلابة وأمن البيت الخليجي والعربي، ويؤكد في الوقت ذاته إصرارنا وتمسكنا بوحدة المصير الخليجي والعربي.
وأضاف: يسطر الشهداء أروع الأمثلة في البذل والعطاء، بتقديمهم أعظم تضحية في تلبيتهم نداء الواجب لوطنهم، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما يسطر الشعب الإماراتي أسمى صور اللحمة والولاء لهذا الوطن الغالي وحكومتنا الرشيدة، ولا تزيدنا المحن إلا لحمة وإصراراً على المضي قدماً بنهجنا السلمي التنموي الذي تنهجه دولتنا منذ التأسيس.

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