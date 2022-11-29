سالم العامري: بطولات شهداء الوطن ستظل خالدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد العقيد ركن م سالم بالهويمل العامري أن ذكرى شهداء قواتنا المسلحة الأبرار وأمجادهم وسيرتهم العطرة ستظل خالدة، وسنظل نذكر تضحياتهم النبيلة، ونستخلص من سيرتهم قيم البذل والعطاء والوفاء وحب الوطن وفدائه بالغالي والنفيس». وأضاف: «إننا، إذ نترحم على أرواح شهدائنا، تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وندين بالوفاء والامتنان لقيادتنا الحكيمة التي دأبت على تكريم أسر الشهداء وذويهم، وحرصت على تخليد مآثرهم وتضحياتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية». وأضاف: «نقف اليوم إجلالاً لأرواح هؤلاء الأبطال وتكريماً لبطولاتهم الخالدة المحفورة في ذاكرة الوطن وقلوب أبنائه، ونسمو فخراً واعتزازاً بشجاعة أبناء الإمارات التي ستبقى شعلة تنير درب الأجيال القادمة. وفي هذه المناسبة الوطنية، نجدد العهد والولاء لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة، وإخلاصنا للقيم والمبادئ التي بذل شهداؤنا أرواحهم في سبيلها، والتزامنا بمواصلة العمل لدعم مسيرة النمو والتطوير التي أرست دعائمها قيادتنا الحكيمة».