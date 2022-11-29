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عبدالله الحميدان: شهداء الوطن رفعوا راية الدفاع عن الحق والعدل

عبدالله الحميدان: شهداء الوطن رفعوا راية الدفاع عن الحق والعدل
30 نوفمبر 2022 02:24

أبوظبي (وام)

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أكد عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أنه في 30 نوفمبر يستحضر شعب الإمارات الوفي قيم الولاء والانتماء والعطاء والمسؤولية والتفاني التي سطرها شهداء الوطن بأحرف من نور، وسالت دماؤهم الطاهرة في ساحات الشرف وميادين البطولات والكرامة.
وأضاف: أن شهداء الوطن الأبرار رفعوا بعزيمة الرجال التي لا تلين راية الدفاع عن الحق والعدل فقدموا أروع التضحيات وأسمى معاني البسالة والشموخ، ولذا فإن تكريم شهداء الوطن البواسل هو تكريم لعزيمة شهداء الإمارات الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم لكي تظل راية الوطن خفاقة عالية، عزيزة شامخة.

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