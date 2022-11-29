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محمد الخوري: يوم الشهيد يخلد بطولات أبناء الإمارات

محمد الخوري: يوم الشهيد يخلد بطولات أبناء الإمارات
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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 قال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: إن هذا النهج الإنساني الراقي يجسد معاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته ليبقى الوفاء بين الشهداء وذويهم من خلال الاهتمام بكل تفاصيل حياة أسرهم، تقديراً لدورهم وما قدموه من عطاء لتمكين أجيال المستقبل من مواصلة مسيرة العطاء والمحبة والخير في الدولة. ولفت الخوري إلى أن هذه المناسبة الغالية ستكون فرصة سنوية لتخليد بطولات أبنائنا الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي ودفاعاً عن أمتنا العربية ليصبحوا نموذجاً وقدوة للجيل الإماراتي القادم.

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