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محمد البادي: يوم الشهيد وقفة إجلال وتعظيم

محمد البادي: يوم الشهيد وقفة إجلال وتعظيم
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (وام)

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قال محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن يوم الشهيد وقفة إجلال وتعظيم، من قيادةٍ همها رفاهية المواطن وإعلاء شأن الوطن، وشعبٍ طبعُه الكرم وشيمته الوفاء، لشهداء بررة لبوا نداء الواجب وتصدوا للمعتدي الأثيم وقدموا أرواحهم الزكية في سبيل أمن وطننا الغالي والذود عن حياضه، فكانت لهم تلك المكانة السامية لدى قيادتنا الرشيدة، وأثمرت تضحياتهم الجليلة في قلوبنا حباً وانتماء، وأورثت الأجيالَ المتعاقبة أنبل المعاني الإنسانية والقيم الحميدة.  وأكد في كلمة له بهذه المناسبة أن «ذكرى شهداء قواتنا المسلحة الأبرار وأمجادهم وسيرتهم العطرة ستظل خالدة نستذكر تضحياتهم النبيلة، ونستخلص من سيرتهم العطرة قيم البذل والعطاء والوفاء وحب الوطن وفدائه بالغالي والنفيس». وأضاف البادي: «إننا إذ نترحم على أرواح شهدائنا، تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وندين بالوفاء والامتنان لقيادتنا الحكيمة التي دأبت على تكريم أسر الشهداء وذويهم، وحرصت على تخليد مآثرهم وتضحياتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية».

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