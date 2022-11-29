جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تحتفل بعيد الاتحاد الـ 51

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بعيد الاتحاد في مقرها الرئيسي في أبوظبي وفرعها في عجمان، وتضمن برنامج الاحتفال تنظيم عدد من الفعاليات الوطنية التراثية والثقافية والأدبية والمسرحية والشعرية والمسابقات والعديد من الفقرات الأخرى، كما تم إطلاق العدد الأول من المجلة الطلابية للجامعة بهذه المناسبة الوطنية، وشاركت الإدارة العليا للجامعة في الاحتفال بجانب الأساتذة والطلاب والعاملين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، رفع الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مؤكداً أن تجربة الإمارات الاتحادية ستظل سفراً خالداً في كتاب الإنجاز والإعجاز الذي دوّنه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمداد العزيمة والإرادة والعمل والصبر من أجل بلوغ الغايات والأهداف الكبرى. وقال إن ما صارت إليه دولتنا من وحدة وتماسك، كان بلا شك ثمرة يانعة لجهود كبيرة، وخطوات واثقة سارها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، للوصول بهذا الإنجاز الوحدوي إلى أسمى غاياته، وتحقق الحلم الذي راوده كثيراً، وأصبح واقعاً نعيشه وننعم بخيراته نحن والأجيال القادمة بإذن الله.

وقال إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزز على أرض الواقع مضامين الوحدة ومعانيها السامية من خلال برامجها العلمية والأكاديمية التي استوعبت متطلبات المرحلة، واستحدثت مواد ومساقات تتضمن جملة من القضايا الراهنة التي ترتبط بالواقع كالتسامح والتعايش والسلم والمواطنة وغيرها من البرامج التي توحد ولا تفرق، وتقوي النسيج الاجتماعي، وتعزز مضامين الأخوة الإنسانية بصورة عامة.