سهيل المزروعي: شهداء الوطن جزء من مسيرة نجاحات الوطن

أم القيوين (الاتحاد)

عبّر معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن اعتزازه بـ «يوم الشهيد» لكونه مناسبة وطنية خاصة، تخلّد تضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار الذين سطروا صفحة مشرقة من صفحات العز والإيثار والتضحية بالنفس لحماية الوطن ومكتسباته. وقال معاليه: «وفي هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، أعبر عن فخري واعتزازي بـ(يوم الشهيد) باعتباره مناسبة وطنية خاصة، تخلّد الذكرى العطرة لأبنائنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ورفعة الوطن، كما أن يوم الشهيد يعزز التلاحم الوطني بين كل أبناء الإمارات قيادة وشعباً». وأضاف معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن شهداء الوطن يمثلون جزءاً رئيساً من مسيرة النجاحات والإنجازات التي حققتها الدولة، بل هم قدوة ومصدر فخر وإلهام لأبناء الوطن والأجيال القادمة، ونماذج مشرفة قدمت أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل المحافظة على تراب الوطن ووحدته ومنجزاته، وستظل دماءهم الزكية نبراساً يضيء لنا درب مستقبل مملوء بالإنجازات والريادة والازدهار والنماء». وتابع معاليه: «شهداؤنا هم من صانوا وطننا الغالي ورفعوا اسمه عالياً، وحموا مكتسباته وماضيه وحاضره ومستقبله، وسطروا أروع معاني الشجاعة والإقدام والتضحية».