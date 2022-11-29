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الإمارات

عبدالله بن طوق: يوم الشهيد مناسبة وطنية للفخر

عبدالله بن طوق: يوم الشهيد مناسبة وطنية للفخر
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (وام) 

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قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تبعث الفخر والاعتزاز والعزة في نفس كل إماراتي، نظراً للتضحيات الجليلة التي قدمها شهداؤنا في الميادين كافة.
وأضاف معاليه في تصريح له في هذه المناسبة: «بات الثلاثون من نوفمبر رمزاً للعزة والكرامة، نستذكر فيه شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء لدولة الإمارات وشعبها كي تبقى رايتها عالية خفاقة، نستلهم في هذه الذكرى العظيمة من تضحيات شهدائنا العبر والدروس في حب الوطن والتضحية من أجله، والتي تدفعنا نحو تعزيز تلاحمنا من أجل استكمال مسيرة التنمية الرائدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات». وأكد أن بطولات شهداء  الوطن ستظل محفورة في وجدان كل إماراتي، تخليداً لدمائهم الزكية وذكراهم العطرة التي تغمر كل بقعة من أرض الوطن، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستظل شامخة قوية بسواعد أبنائها وبتكاتفهم في مواجهة جميع التحديات.

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