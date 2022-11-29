ثاني الزيودي: تضحيات أبناء الإمارات خالدة في ذاكرة الوطن

أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تضحيات أبناء الإمارات ستظل خالدة في ذاكرة الوطن. وأضاف أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نستخلص منها الدروس والعبر في قيم الإخلاص والتفاني من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته. وأضاف معاليه في كلمة له بهذه المناسبة أن: «دماء شهدائنا الأبرار تدفعنا نحو تعزيز تعاضدنا وتلاحمنا حول القيادة الرشيدة لاستكمال مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الرائدة، إجلالاً لتضحياتهم الغالية التي قدموها حماية لوطننا وشعبنا، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولتنا، وإعلاء رايتها عاليةً خفاقة، وتعزيز مكانتها بين دول العالم المتقدمة». وقال: «وفي هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، أتقدم بالتحية والتقدير لأسر الشهداء الذي جادوا بأرواحهم فداءً للوطن وحمايةً لمقدراته، ولقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحصين».