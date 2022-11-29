محمد الحسيني: يوم الشهيد مناسبة غالية

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، تآلف قلوب الإماراتيين يداً واحدة خلف القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، مستذكرين تضحيات الأبطال في ساحات الميادين التي ستُخلّد في صفحات التاريخ نبراساً للأجيال الحالية والقادمة، مشدداً على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققها الوطن، وإضافة مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه في تصريح له بالمناسبة: «يمثل يوم الشهيد مناسبة غالية على قلوب الشعب الإماراتي، ترسخ في وجدانهم تضحيات أبناء شعب بذل الغالي والنفيس في ميادين الشجاعة والشرف داخل الوطن وخارجه.. ونحيي في هذه المناسبة شهداء الوطن والحق الذين افتدوا وطنهم بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل أن تبقى راية الإمارات عالية خفاقة، وينعم أبناؤها بالأمن والسلام والاستقرار، وليبقوا في قلوبنا قدوةً ونبراساً يضيء دروبنا في حب الوطن وعزته».