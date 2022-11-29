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عويضة المرر: يوم الشهيد يوم للمجد والبطولة

عويضة المرر: يوم الشهيد يوم للمجد والبطولة
30 نوفمبر 2022 02:23

أبوظبي (وام) 

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أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن يوم الشهيد تكريم لأبناء الوطن الذين قدموا الكثير لوطننا العزيز، وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس من أجل رفعة الدولة وعزتها ومنعتها.
وأضاف معاليه أن يوم الشهيد هو يوم للمجد والبطولة والوفاء والوطنية، ويوم يرمز لتضحيات أبناء دولة الإمارات الذين قدموا أرواحهم في سبيل وطنهم، والذود عن أمنه واستقراره، مخلصين لنهج القيادة الرشيدة التي تبذل جهدها لازدهار الوطن وتأمين مستقبل أبنائه. 
وقال إن هذه المناسبة تجسيد لتكاتف الشعب وتلاحمه حول قيادته الرشيدة، ومظهر فريد من مظاهر الإخلاص والوفاء للوطن، وإن دماء الشهداء الطاهرة سيذكرها التاريخ على مر الأجيال.
وأضاف معاليه أن يوم الشهيد مناسبة تعكس تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، وحرصها على تكريم أبنائها الأبطال على أعلى المستويات الرسمية، والاحتفاء بذكراهم سنوياً، كي يكون هذا اليوم يوماً للمجد والبطولة والوفاء والوطنية.

عويضة المرر
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