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سعيد الطاير: شهداؤنا جادوا بأرواحهم للذود عن الوطن وصون مكتسباته

سعيد الطاير: شهداؤنا جادوا بأرواحهم للذود عن الوطن وصون مكتسباته
30 نوفمبر 2022 02:23

دبي (وام) 

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قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستحضر في يوم الشهيد ذكرى شهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم للذود عن الوطن وصون مكتسباته وعزته، وإعلاء شأنه، وجسدوا بتضحياتهم السامية أنبل قيم الوطنية والعطاء والتفاني في حب الوطن والدفاع عن مصالحه العليا، وسطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء بمداد من نور، لتبقى راية الاتحاد عالية خفاقة في ظل القيادة السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترسيخ منعة دولة الإمارات وتقدمها وريادتها».
وأضاف في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: «نرفع في هذا اليوم المجيد هاماتنا اعتزازاً وفخراً بشهدائنا الأبطال، الراسخين في وجدان شعبنا الأصيل، الحاضرين دائماً على مرّ الأجيال. كما نوجه تحية تقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة، الحصن الحصين لدولة الإمارات، ونتقدّم بالتحية إلى أسر الشهداء الذين قدموا لدولة الإمارات فلذة أكبادهم، وضربوا أروع مثال، وكانوا القدوة في الشجاعة والوطنية والانتماء. ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار».

سعيد الطاير
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